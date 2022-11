Trasporti: Terzi e Sertori, in Valtellina opere alternative a passaggi a livello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l'iter per la realizzazione di opere alternative ai passaggi a livello in Valtellina: la Giunta di Regione Lombardia, su proposta dall'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, di concerto con l'assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, ha espresso parere favorevole su diversi interventi. "Il superamento - ha detto l'assessore Terzi - dell'attuale sistema su questa rete ferroviaria, ancora strutturato con la presenza di diversi passaggi a livello, è strategico in vista dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026. La realizzazione di opere alternative, per aspetti legati all'ambiente e mobilità, per il coinvolgimento di diversi enti e soggetti e la vicinanza a centri abitati e siti produttivi, è particolarmente complessa". "Lungo la linea ferroviaria Milano-Tirano, nel tratto valtellinese, saranno eliminati (complessivamente) 19 passaggi a livello - ha proseguito Terzi - con un investimento complessivo che ammonta a 80,6 milioni di euro (fondi stanziati per le infrastrutture in chiave Olimpiadi 2026 e dal Piano Lombardia, oltre che da ulteriori risorse rese disponibili da Rfi e dalla Provincia di Sondrio)". "Opere che miglioreranno la sicurezza della mobilità - ha aggiunto l'assessore - e incrementeranno l'efficienza del trasporto ferroviario, con ricadute positive anche sul turismo". "Bene quest'ulteriore passaggio - ha dichiarato l'assessore Sertori - che va nella direzione della realizzazione di sottopassaggi alternativi ai passaggi a livello. I problemi della rete ferroviaria italiana sulla tratta Milano-Tirano sono evidenti e spesso generano blocchi dei treni con tutti i relativi disagi per lavoratori, studenti e turisti. Ma lo sforzo profuso da Regione Lombardia per migliorare la situazione è importante e naturalmente necessita dei tempi realizzativi che queste opere portano con sé". "Dopo i continui confronti con il territorio e gli enti locali - conclude Massimo Sertori - siamo dunque arrivati a condividere i progetti e, soprattutto, all'intero finanziamento. Ora l'impegno è quello di accelerare l'iter di realizzazione". (Com)