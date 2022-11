Vietnam: ministro Difesa in Cambogia per riunione Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa del Vietnam, Phan Van Giang, è in visita ufficiale in Cambogia (21-23 novembre) per partecipare, sotto la presidenza cambogiana, alla riunione dei ministri della Difesa dell’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, e alle riunioni Asean-Usa e Asean-India. A margine sono previsti colloqui bilaterali. Lo riferisce il portale del governo vietnamita.(Fim)