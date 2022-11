Germania-Italia: Fitto, da incontri con esponenti tedeschi emersa volontà collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi incontri con gli esponenti del governo tedesco è emersa una volontà di collaborazione fra Germania e Italia. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, nel corso di un punto stampa a Berlino dove ha incontrato il sottosegretario presso la Cancelleria federale per l'Economia, le Finanze e la Politica europea Joerg Kukies; la sottosegretaria agli Esteri con delega per gli Affari europei Anna Luehrmann; e Anton Hofreiter, presidente commissione Affari europei del Bundestag. “C’è bisogno di immaginare di punti di convergenza: abbiamo parlato di immigrazione, di energia, di Pnrr e di RepowerEu. Abbiamo affrontato queste tematiche sono all’ordine del giorno nell’agenda europea e per cui c’è bisogno di avviare un confronto fra Stati”, ha detto Fitto. Questo tipo di incontri, ha spiegato il ministro, offre "anche una dinamica di collaborazione diversa, più utile e positiva” rispetto agli incontri a margine dei Consigli Ue. (Geb)