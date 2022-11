Fvg: Confcommercio, un terzo delle imprese chiede credito per investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi un’impresa del terziario su tre in Friuli Venezia Giulia chiede credito per investimenti. Diminuiscono le nuove aziende e aumentano le cassazioni, ma, nonostante l’elevato costo delle materie prime, resistono fiducia, ricavi e occupazione. Sono i dati emersi dall’osservatorio curato per Confcommercio Friuli Venezia Giulia da Format Research, presentato oggi a Trieste. "La situazione per le nostre imprese è a luci e ombre - ha detto il presidente regionale di Confcommercio, Giovanni Da Pozzo -. Da un lato c’è una sostanziale tenuta del sistema, dall’altro lo scenario internazionale, ancora segnato dal conflitto in Ucraina, dall’impatto dell’inflazione e dall’aumento dei prezzi, impone la massima responsabilità per affrontare i prossimi mesi di emergenza economica, nel contesto del passaggio determinante del Pnrr". Le imprese del terziario in regione sono oltre 45 mila, il 66 per cento del totale. Il numero delle nuove iscritte è però in diminuzione rispetto allo scorso anno (da 335 del terzo trimestre 2021 a 313 del terzo trimestre 2022), mentre il numero di cessazioni è in netto aumento (da 416 a 1.017). A rischio ci sono circa 850 imprese e quasi 2.800 posti di lavoro. (segue) (Frt)