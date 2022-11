Fvg: Confcommercio, un terzo delle imprese chiede credito per investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2022 si assiste a un peggioramento della fiducia nell’andamento dell’economia, dovuto agli aumenti del costo delle materie prime. In leggero peggioramento anche la fiducia nell’andamento della propria attività economica, indicatore che dovrebbe però risalire in vista delle festività. In netto miglioramento i dati di previsione sui ricavi al 31 dicembre, grazie alla spinta delle imprese del turismo e dei servizi alle imprese, e sulla situazione occupazionale. Peggiora, invece, la capacità delle imprese del terziario di fare fronte al proprio fabbisogno finanziario. Il 62 per cento delle imprese ha fatto richiesta di credito per esigenze di liquidità e cassa, il 27 per cento per effettuare investimenti, l’11 per cento per la ristrutturazione del debito. Quasi un terzo delle imprese ha chiesto credito per investimenti. (Frt)