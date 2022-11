Pnrr: Fitto, tema dell’aumento del costo delle materie prime è sul tavolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr dell’Italia prevede 120 miliardi da stanziare per le opere pubbliche e il tema del costo delle materie prime è sul tavolo. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, nel corso di un punto stampa a Berlino. “Il lavoro che stiamo facendo in questi giorni sarà oggetto di valutazione da parte del governo”, ha spiegato Fitto. “Bisognerà fare una verifica ma nel frattempo arriverà il RepowerEu”, ha aggiunto Fitto. “L’obiettivo, finito il monitoraggio, sarà di fare questa valutazione con un confronto, da una parte, con la Commissione europea e, dall’altra, con regioni, province, comuni e parti sociali”, ha aggiunto il ministro.(Geb)