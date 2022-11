Agroalimentare: Macfrut 2023 si è presentato in Perù e Cile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo evento si è svolto a Santiago alla presenza dell'ambasciatore italiano Mauro Battocchi e di una cinquantina tra operatori e organizzazioni professionali del Cile. La giornata è stata organizzata da Ice Santiago, guidata da Alessandra Marcarino, con il supporto di Fedefrutta e Asoex. "Grande è stato l'interesse per Macfrut da parte degli operatori dei due Paesi Sudamericani – spiega Renzo Piraccini, presidente di Macfrut – La prossima edizione della fiera avrà quale frutto simbolo il mirtillo, al centro di numerosi eventi internazionali alla presenza dei principali produttori da tutto il mondo. E proprio in questa direzione c'è stato grande interesse da parte di Perù e Cile, tra i maggiori produttori di mirtillo, che hanno annunciato una loro partecipazione ancor più numerosa rispetto alle ultime edizioni della fiera". (Com)