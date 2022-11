Pnrr: Fitto, da incontri con vari esponenti europei non sono emerse "linee rosse"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valutazione di merito sul Pnrr spetta alla Commissione europea ma dagli incontri avuti sinora in Europa non sono emerse “linee rosse”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, nel corso di un punto stampa a Berlino. “Il tema è oggetto di confronto in Germania, in Francia e in altri Paesi. Si sta facendo questo lavoro di verifica e poi vedremo”, ha detto Fitto. “Non ho notato linee rosse in questi miei incontri. Il dialogo serve a cancellare le linee rosse, poi ci possono essere linee diverse che si compongono in una posizione propositiva”, ha aggiunto Fitto. (Geb)