Fvg: assessore Attività produttive, mondo produttivo sta dimostrando grande tenuta

- Il mondo produttivo del Friuli Venezia Giulia sta dando dimostrazione di grande capacità di resilienza e di tenuta. Lo ha detto oggi l’assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, commentando l’osservatorio curato per Confcommercio Friuli Venezia Giulia da Format Research, presentato oggi a Trieste. "Il mondo delle nostre imprese è robusto. Da questi dati emerge un grande senso di responsabilità da parte di tanti commercianti della nostra regione che, pur di non riversare gli aumenti energetici sul prezzo di vendita e quindi sui clienti, hanno deciso di ridurre i propri margini di guadagno", ha affermato l’assessore, ricordando i provvedimenti messi in campo per sostenere le imprese del settore, dai distretti del commercio ai contributi ai negozi di vicinato, fino ala sostegno per l’installazione di impianti fotovoltaici. "In questi anni la Regione è stata particolarmente vicina al tessuto produttivo e al terziario del Friuli Venezia Giulia, non solo con l'introduzione di leggi, regolamenti e meccanismi di semplificazione burocratica, ma proprio con lo stanziamento di risorse economiche rilevanti. Dal 2018 al 2022 - ha ricordato Bini - gli investimenti fatti da questa amministrazione per un settore cardine del terziario come il turismo hanno segnato un +44 per cento, passando dai 59 milioni di euro iniziali ai 102 milioni di quest'anno". (Frt)