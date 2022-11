Turchia-Italia: Istituto italiano cultura, a Istanbul il convegno delle missioni archeologiche (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è tra i Paesi che hanno maggiormente contribuito alla valorizzazione degli scavi archeologi in Turchia, anche grazie a proficue intese con le autorità locali e alla collaborazione con il ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia. Tra le più importanti missioni archeologiche italiane in Anatolia finanziate dal Maeci è opportuno ricordare quelle di Malatya-Arslantepe, Gaziantep-Karkemish, Yozgat-Uşaklı Hoyuk, Nigde-Kınık Hoyuk, Mersin-Yumuktepe, Kayseri-Kültepe e Mersin-Elaiussa Sebaste. (Com)