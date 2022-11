Francia: Macron riceverà aziende europee per convincerle a non delocalizzare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Emmanuel Macron riceve questa sera all'Eliseo i rappresentati dei principali gruppi industriali europei per convincerli a non delocalizare i loro siti industriali al di fuori della Francia. Lo ha reso noto l'Eliseo. Tra i dirigenti presenti all'incontri ci sono quelli di Bmw, Orange Unilever, AstraZeneca, Ericsson e Solvay. Parigi teme che i rincari energetici provocati dalla guerra in Ucraina possano spingere i grandi gruppi a sposare la produzione in altri Paesi. "Il presidente della Repubblica si è impegnato nel mantenere una dinamica di reindustrializzazione sul nostro territorio", ha spiegato la presidenza francese. (Frp)