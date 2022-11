Cile: Boric da domani in Messico per partecipare a vertice Alleanza del Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, sarà domani a Città del Messico per partecipare al vertice dell'Alleanza del Pacifico (Cile, Colombia, Messico e Perù) che si terrà dal 23 al 25 novembre. Nell'agenda del presidente cileno, oltre ad un incontro con il suo omologo Andres Manuel Lopez Obrador, ci sarà anche la commemorazione del celebre discorso dell'ex presidente cileno Salvador Allende tenuto il 2 dicembre del 1972 all'Università di Guadalajara. Prevista anche una visita alla Fiera internazionale del Libro del Messico. Oltre alla presenza di Boric, in una recente conferenza stampa Lopez Obrador ha confermato anche quelle del presidente della Colombia, Gustavo Petro, e del Perù, Pedro Castillo. Da confermare invece la presenza come invitato del capo di Stato dell'Argentina, Alberto Fernandez, convalescente per un problema di salute intestinale e del presidente eletto del Brasile, Inacio Lula da Silva. (segue) (Abu)