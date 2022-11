Cile: Boric da domani in Messico per partecipare a vertice Alleanza del Pacifico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boric viaggerà nel Paese nordamericano accompagnato dalla ministra degli Esteri, Antonia Urrejola, e da una delegazione di imprenditori. Riguardo la visita, Urrejola ha dichiarato in una conferenza stampa che al Cile "interessa molto sviluppare le sue relazioni con questa piattaforma (dell'Alleanza del Pacifico). "Speriamo che vengano firmate cinque dichiarazioni tematiche in materia di integrazione regionale e di agenda sociale", ha dichiarato la ministra secondo la quale "questo incontro rafforzerà lo sviluppo delle catene del valore regionali con gli Stati associati". "Oggi, grazie all'accordo commerciale dell'Alleanza del Pacifico, il 96 per cento dei prodotti ha dazi zero tra i nostri Paesi", ha affermato, aggiungendo che in questa occasione l'alleanza "si è data un'agenda molto completa che integrerà le visioni sia dei governi, che del potere legislativo e anche del mondo imprenditoriale". (segue) (Abu)