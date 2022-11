Cile: Boric da domani in Messico per partecipare a vertice Alleanza del Pacifico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boric aveva già anticipato a inizio novembre di aver accettato l'invito del suo omologo del Messico, Lopez Obrador, per una visita ufficiale nel Paese nordamericano al margine del vertice. In un messaggio sul suo profilo Twitter al termine di una conversazione telefonica con il suo omologo messicano, Boric aveva definito l'invito come "molto gradito". "Siamo grati dell'invito ufficiale in Messico e dell'agenda che svilupperemo nell'Alleanza del Pacifico per rafforzare l'integrazione economica, sociale e culturale della nostra America Latina", ha scritto. Il capo di Stato messicano ha riferito a sua volta su Twitter della conversazione tenuta con il suo omologo cileno e dell'accordo per una visita ufficiale. "Oltre che di cooperazione e sviluppo converseremo (della poetessa) Gabriela Mistral e dell'ammirato compagno presidente Salvador Allende, un rivoluzionario allo stesso tempo pacifista e democratico", ha scritto Lopez Obrador. (Abu)