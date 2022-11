Energia: Cattaneo, nostro piano puntare su solare fotovoltaico, pompe di calore e geotermia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La transizione energetica che dobbiamo fare verso le fonti rinnovabili, per salvaguardare l'ambiente e ridurre i rischi del cambiamento climatico, va di pari passo con la modalità con cui oggi concretamente possiamo affrontare la crisi energetica. Quello che è avvenuto in quest'ultimo anno e mezzo, cioè l'impennata dei prezzi dell'energia cominciata prima della guerra poi più evidente con la guerra tra Russia e Ucraina, dice che non possiamo continuare su una strada di dipendenza energetica da altri Paesi e dai combustibili fossili. Dunque dobbiamo scegliere ora la via che possiamo percorrere concretamente in questo decennio, che è quello delle fonti rinnovabili, e in prospettiva se vogliamo arrivare davvero alla completa decarbonizzazione entro il 2050, investire anche sull'energia nucleare per fare lo step dal 2030 al 2050, ricordando che l'energia nucleare non produce un grammo di CO2 di gas serra quando viene generata". Lo ha detto l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, a margine di un evento nell'ambito di "Milano direzione Nord, energia: infrastrutture, rinnovabili, atomo e altri futuri" a Palazzo delle Stelline, in merito alla transizione energetica e alla possibilità di investire concretamente sul nucleare. "Nel breve periodo il nostro piano - ha aggiunto - investe sulle fonti rinnovabili, e poiché quelle che abbiamo sfruttato in questi anni, in primo luogo l'idroelettrico e le biomasse, difficilmente potranno essere fortemente incrementate negli anni a venire, dobbiamo puntare soprattutto sul solare fotovoltaico, sulle pompe di calore sulla geotermia. Questo usa molto territorio, e quindi ha bisogno del coinvolgimento e del cambiamento dei comportamenti delle famiglie e delle imprese - ha poi concluso Cattaneo - oggi l'energia rinnovabile costa un decimo dell'energia fossile, e dunque è anche una scelta estremamente conveniente". (Com)