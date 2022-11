Sanità: assessore Lazio, rete cardio eccellente, salvate 1.300 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete cardio nel Lazio ha consentito negli ultimi anni "di salvare oltre 1.300 persone, raddoppiando di fatto il numero di coloro che sono stati sottoposti ad angioplastica primaria e Latina è sempre stata su questo una eccellenza. Rispetto alla situazione attuale non c'è alcuna modifica operativa, tant'è che la determina a cui si fa riferimento è di giugno e da allora ad oggi nulla è cambiato e non cambierà". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.(Com)