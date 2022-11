Roma: buca pneumatici in maniera seriale ad auto parcheggiate, denunciato 51enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di pneumatici bucati all’attivo e altri ne stava squarciando quando è stato fermato dai carabinieri di Monteverde. Dal quartiere residenziale di Roma sono arrivate da inizio novembre decine di denunce da automobilisti che trovavano l’auto con una o più ruote a terra, bucate da una coltellata. Tanti altri, quasi certamente, non hanno neanche denunciato il fatto. Le indagini svolte dai militari hanno permesso di sorprendere un 51enne romano che, armato di un coltello a serramanico, aveva appena bucato un pneumatico e stava per colpirne un altro. L’uomo è stato denunciato per danneggiamento e porto abusivo di arma da taglio.(Rer)