Rai: Mollicone (Fd’I), “Esterno notte” è opera di disinformazione, presenteremo interrogazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esterno notte" è un'occasione mancata, un'opera di disinformazione sul dibattito storiografico. Così in una nota il presidente della commissione Cultura della Camera dei deputati e deputato di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone. “Nella migliore delle ipotesi, è un prodotto che pecca di superficialità e autoreferenzialità; nella peggiore, una vera e propria operazione di disinformazione. La Rai produca, entro Maggio, un docufilm basato su fonti documentali certe, come le risultanze delle commissioni parlamentare di inchiesta Moro e Moro 2, e non il cosiddetto ‘Memoriale Morucci’, come evidenziato anche da Giuseppe Fioroni, già presidente della ‘Moro 2’, che ne ha segnalato a Radio Radicale i difetti storici come la mancata segnalazione della presenza della Raf e al primo luogo dello scambio delle auto nonché le omissioni su Paolo VI e sul ruolo del Pci. Elementi che, per amore di verità, meritano di essere discussi”, sottolinea Mollicone, che aggiunge: “Ci sono centinaia di pagine di fonti documentali delle commissioni d'inchiesta. Dispiace che Gotor, a cui mi lega stima e con cui ho lavorato in commissione Mitrokhin, possa essersi prestato, inconsapevolmente, a una simile operazione. Come dice anche la figlia di Moro, Maria Fida, la serie non rappresenta una ricostruzione storica degli avvenimenti del sequestro e dell'uccisione di Aldo Moro. Presenteremo un'interrogazione parlamentare chiedendo chi abbia suggerito questa lettura storica a Bellocchio. I punti di opacità sulla vicenda sono ancora presenti: per questo, è opportuno ricostituire la commissione d'inchiesta indagando da Moro fino a De Palo". (Rin)