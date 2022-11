Ambiente: Regione Lazio aderisce a festa dell'albero 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest'anno la Regione Lazio aderisce alla Festa dell'Albero. "Oggi, più che mai, a tre anni dall'avvio del progetto Ossigeno, questa adesione ha un valore straordinario", così il presidente Vicario, Daniele Leodori che questa mattina, presso il Parco Tevere Marconi a Roma, da poco inaugurato e finanziato dalla Regione Lazio in collaborazione del Municipio XI Arvalia Portuense, ha partecipato alla piantumazione dei primi alberi e arbusti all'interno del Progetto Ossigeno. Erano presenti ragazze e ragazze e gli insegnanti di alcune scuole di Roma e del territorio, oltre ai rappresentanti del vivaio del Parco Regionale dei Monti Aurunci. Dal 2019 la Regione Lazio, attraverso la piantumazione di centinaia di migliaia alberi e arbusti, prevalentemente autoctoni, nelle aree urbane e periurbane sta contribuendo fortemente alle azioni di contrasto ai cambiamenti climatici e alla conservazione della biodiversità, dando un contributo importante anche al contrasto del dissesto idrogeologico. "Una iniziativa fortemente voluta e mirata a ridurre l'inquinamento dell'aria e a garantire un ambiente più sano alle future generazioni, per una Regione sempre più Green", ha aggiunto Leodori. (segue) (Com)