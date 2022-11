Ambiente: Regione Lazio aderisce a festa dell'albero 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E anche quest'anno, in occasione della Festa dell'albero, le aree naturali protette della Regione, i Comuni e tutti i soggetti pubblici e privati, che hanno aderito al progetto Ossigeno, si sono impegnati a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, indotti anche dall'aumento della CO2 nell'atmosfera, nella piantumazione e nel coinvolgimento dei partecipanti alla futura gestione delle piante messe a dimora. Centinaia di Comuni del Lazio hanno aderito alle Manifestazioni di interesse degli scorsi mesi per ottenere le piante, proprio attraverso il progetto Ossigeno, che saranno messe a dimora proprio in questi giorni: essenze tra cui l'acero campestre, il viburno, il cerro, il leccio, la sanguinella, il corbezzolo, la lavanda, la pyracantha, l'olivo, la farnia e l'albero di giuda e molte altre. Nelle tante iniziative previste nei parchi e nelle riserve (parchilazio.it), protagonisti saranno anche i bambini e i giovani delle scuole del territorio, verranno infatti piantumati centinaia di nuovi alberi e arbusti. (segue) (Com)