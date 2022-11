Ambiente: Regione Lazio aderisce a festa dell'albero 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proseguiamo così nel nostro obiettivo, inaugurato nel 2019 con il progetto Ossigeno, per sottolineare l'importanza fondamentale che nella nostra vita hanno le piante, gli unici organismi del pianeta a produrre ossigeno. Il primo e più grande servizio ecosistemico di cui tutti beneficiamo gratuitamente dalla natura. Un obiettivo importante, fondamentale per la vita dell'uomo, quello della compensazione della CO2, che perseguiamo con strategie e progetti che possano essere condivisi da tutti i cittadini anche attraverso il Pnrr, per il rimboschimento urbano e periurbano delle nostre città", ha concluso Leodori. Infine questa mattina l'assessore regionale a Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, Smaltimento e Recupero, Massimiliano Valeriani che ha partecipato con alcune scuole del territorio alle piantumazioni presso il Parco Nicoletta Campanella sempre nel Municipio XI Arvalia Portuense. "Una bellissima iniziativa a Corviale: per la Festa dell'Albero sono state piantumate diverse alberature nel parco Campanella insieme agli studenti della scuola Fratelli Cervi. Un'altra importante tappa del progetto Ossigeno promosso dalla Regione per piantare migliaia di alberi nei parchi pubblici di Roma e del Lazio", ha commentato l'assessore. Le celebrazioni per la Festa dell'Albero proseguiranno nei prossimi giorni e coinvolgeranno tutte le aree protette della Regione Lazio. (Com)