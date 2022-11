Ue: Lollobrigida, Italia deve difendere maggiormente i propri interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia deve cominciare a difendere maggiormente i propri interessi. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in un punto stampa dopo il Consiglio Agricoltura e pesca di Bruxelles. "L'Europa è un concetto chiaro per noi. Riteniamo che debba essere un luogo nel quale ogni singola nazione possa portare il proprio contributo e possa ricevere il beneficio di appartenere a una comunità così importante", ha detto. "Non è stato così per l'Italia. Nel 1991 eravamo la quarta potenza industriale e la Germania era in difficoltà dopo la riunificazione. Dopo trent'anni ci troviamo in una condizione in cui la Germania viaggia a una velocità ben superiore alla nostra, e l'Italia ha avuto oggettivamente delle carenze", ha aggiunto. Secondo Lollobrigida, a sbagliare non sono stati "i tedeschi o le nazioni che hanno difeso i loro interessi", è l'Italia che deve cominciare a farlo "in maniera più forte". Questa Europa, ha aggiunto il ministro "deve concentrarsi sui grandi temi di sviluppo unitario, aiutare le nazioni più deboli a crescere, essere solidale e mettere in condizione anche noi di valutare il rapporto con le istituzioni internazionali come la nostra Costituzione chiede, con pari diritti e pari dignità", ha concluso. (Beb)