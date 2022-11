Filippine-Usa: Manila accoglie con favore nuove iniziative su “sicurezza economica” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha descritto nel dettaglio le iniziative che la vicepresidente Harris sta lanciando. Per quanto riguarda il capitolo “Azione per il clima, sicurezza energetica e infrastrutture sostenibili”, si prevede l’istituzione di un Dialogo sulla politica energetica e l’avvio di un negoziato sulla cooperazione nel nucleare civile (“Accordo 123”). Inoltre, gli Stati Uniti, attraverso la loro Agenzia per il commercio e lo sviluppo (Ustda), sosterranno il progetto di un impianto di lavorazione del nichel e del cobalto nelle Filippine e un progetto geotermico a Mindanao in collaborazione con la compagnia locale Energy Development Corporation (Edc) e contribuiranno a sviluppare porti sicuri. Gli Usa, poi, continueranno a lavorare nell’ambito dell’Accordo di cooperazione rafforzata per la difesa (Edca) del 2014, per l’attuazione del quale hanno stanziato oltre 82 milioni di dollari, distribuiti su cinque sedi e 21 progetti. (segue) (Fim)