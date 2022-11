Filippine-Usa: Manila accoglie con favore nuove iniziative su “sicurezza economica” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà anche lanciato un Dialogo sulla sicurezza alimentare, al quale per parte Usa parteciperanno il dipartimento di Stato e l’Agenzia per lo sviluppo internazionale (Usaid). Inoltre la Development Finance Corporation (Dfc) statunitense emetterà un prestito di 20 milioni di dollari per consentire ad Agri Exim Global Philippines di far crescere i suoi impianti di lavorazione di prodotti agricoli biologici. L’impegno per l’economia digitale include la collaborazione con l’operatore filippino Now Telecom per il 5G, quella con SpaceX Starlink per il lancio del servizio a banda larga satellitare, un’iniziativa per le piccole imprese chiamata Strengthening Private Enterprises for the Digital Economy (Speed), il sostegno alla formazione di lavoratori qualificati e garanzie del Dfc per le donne imprenditrici. Infine, gli Stati Uniti sosterranno il programma congiunto Filippine-Onu per i diritti umani, investiranno otto milioni di dollari per rafforzare la partnership per la sicurezza sanitaria e lanceranno con World Hope un programma per combattere lo sfruttamento sessuale online dei bambini. (Fim)