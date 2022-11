Speciale energia: Pd, nuovi incentivi per autoproduzione energetica Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Nuove risorse alle imprese per incentivare l'autoproduzione da fonti rinnovabili, a partire dalla promozione di misure idonee per favorire la loro adesione alle comunità energetiche". E' quanto chiedono i deputati del Partito democratico, Simona Bonafè e Marco Simiani, in una interrogazione al ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. "Il caro energia sta mettendo a rischio la sopravvivenza di oltre 881 mila micro e piccole imprese con 3 milioni e mezzo di lavoratori - continuano i due parlamentari -. Le necessarie risorse immediate per calmierare le bollette devono essere affiancate da politiche di medio e lungo termine per incentivare l'autoproduzione di fonti rinnovabili. In questo contesto le comunità energetiche rappresentano una opportunità straordinaria per il nostro sistema imprenditoriale ed artigianale: vanno risolte però alcune criticità normative, tecniche e burocratiche, evidenziate dalle stesse associazioni di categoria, che stanno oggi rallentando questi processi. Chiediamo al governo di intervenire in tempi brevi". (Com)