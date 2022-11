Speciale energia: Piemonte, assessore Marrone, approvati 2,7 milioni di fondi per contenere rincari energetici nelle residenze per anziani e disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata la Dgr Ristori Energetici da 2,7 milioni di euro, che sarà destinato alle residenze per anziani e disabili al fine di contenere i rincari energetici. Lo ha annunciato l'assessore alle Politiche sociali del Piemonte Maurizio Marrone. "Supportare le residenze in questa difficile situazione di rincari sui costi per l'energia è per noi un imperativo - ha continuato l'assessore Marrone - . Nel campo del Welfare abbiamo scelto di essere avanguardia nell’uso dei profitti da canoni di concessione dei bacini idroelettrici, che saranno così utilizzati per garantire la sopravvivenza delle strutture destinate ai più fragili. Con questi 2,7 milioni, il Welfare regionale restituirà ai servizi destinati ai piemontesi socialmente più fragili i soldi delle bollette", ha concluso. (Rpi)