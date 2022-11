Speciale energia: von der Leyen, la nostra sfida sarà il prossimo inverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vera sfida sull'energia sarà il prossimo anno. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il suo intervento ai Manama Dialogue in Bahrein, organizzati dall'International Institute for Strategic Studies (Iiss). "Prima della guerra, l'Europa era il maggior cliente energetico della Russia. Oggi, nemmeno 9 mesi dopo, la situazione è cambiata radicalmente", ha detto. "La Russia ha tagliato unilateralmente e deliberatamente l'80 per cento delle forniture dai gasdotti verso l'Europa. Ma l'Europa è riuscita a sostituirne la maggior parte con gas proveniente da fornitori affidabili", ha aggiunto. "I nostri stoccaggi sono pieni al 95 per cento e siamo al sicuro per questo inverno. La nostra sfida sarà l'inverno del prossimo anno", ha concluso von der Leyen. (Beb)