Speciale energia: von der Leyen, vincerà chi investe in tecnologie e infrastrutture pulite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La trasformazione verso l'energia pulita avrà luogo e a vincere saranno coloro che stanno investendo in modo massiccio in tecnologia e infrastrutture green. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il suo intervento ai Manama Dialogue in Bahrein, organizzati dall'International Institute for Strategic Studies (Iiss). "Il cambiamento climatico sta facendo da battistrada a cambiamenti climatici più ampi", ha detto. "C'è una ragione per cui il G20, con le più grandi economie del mondo, ha riaffermato gli obiettivi climatici di Parigi. La trasformazione dell'energia pulita avrà luogo", ha aggiunto. "I vincitori saranno coloro che investono ora e in modo massiccio nella tecnologia e nelle infrastrutture pulite", ha concluso. (Beb)