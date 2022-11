Speciale energia: Iran, Francia, Germania, Regno Unito e Usa accolgono risoluzione Aiea su tracce di uranio trovate nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti dei governi di Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti hanno accolto positivamente la risoluzione approvata dal Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), che ha chiesto alle autorità di Teheran di collaborare con le indagini sulle tracce di uranio trovate in tre siti non dichiarati. In una dichiarazione congiunta, i rappresentanti dei quattro Paesi affermato che la cooperazione mostrata dall’Iran nei confronti dell’agenzia è “insufficiente: la risoluzione dimostra ancora una volta quanto sia essenziale e urgente che le autorità di Teheran rispetto gli impegni presi in materia di non proliferazione”. L’Iran, prosegue la nota, dovrà fornire una “spiegazione credibile” per le tracce di uranio ritrovate in tre siti non dichiarati. “Ci auguriamo che le autorità di Teheran colgano questa opportunità per collaborare con l'agenzia in buona fede”, si legge nel documento. (Was)