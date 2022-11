Speciale energia: Usa aiuteranno Thailandia a sviluppare nucleare con piccoli reattori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti aiuteranno la Thailandia a sviluppare energia nucleare attraverso una rete di reattori di piccolo taglio. Lo ha detto la vice presidente Usa, Kamal Harris, in visita a Bangkok. L'aiuto è parte del programma "Net Zero World Initiative", lanciato lo scorso anno al vertice sul clima di Glasgow, che impegna gli Stati Uniti e i partner a lavorare con il settore privato nello sviluppo delle energie pulite. La Casa Bianca offrirà assistenza tecnica alla Thailandia per sviluppare la tecnologia utile a costruire piccole unità di energia atomica, generalmente considerate più sicure, tra le altre cose, perché non necessitano dell'intervento umano per essere disattivate in condizioni di emergenza. L'obiettivo, si legge in una nota della Casa Bianca, è quello di dotare Bangkok della capacità di sviluppare "in modo sicuro e protetto, tecnologie avanzate di reattori nucleari", per contribuire a raggiungere l'obiettivo di emissioni nette zero entro il 2065. (Was)