Speciale energia. Foti (Fd'I), intervento massiccio per famiglie a basso reddito

- Il caro energia "rischia di mettere in seria difficoltà le famiglie. Soprattutto quelle a basso reddito: e su queste è previsto un intervento massiccio. Per quanto riguarda le aziende non possiamo permetterci di non intervenire e rischiare di averne migliaia che attivino la cassa integrazione. Quest'ipotesi avrebbe tre variabili negative: meno soldi in tasca al lavoratore; più costi per lo Stato; il rischio concreto che le imprese perdano quote di mercato". Lo dichiara il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Libero". (Rin)