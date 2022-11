Turchia: Erdogan, non limiteremo operazioni militari in Siria e Iraq a semplici “attacchi aerei” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erdogan ha affermato ai giornalisti di non aver parlato di questa operazione né con l’omologo russo, Vladimir Putin, né con il capo dello Stato Usa, Joe Biden. “Sia Biden che Putin sanno già che possiamo condurre azioni del genere in questa regione in qualsiasi momento. Non lavoriamo con il permesso di nessuno”, ha affermato Erdogan. Il presidente turco ha nuovamente denunciato l’invio da parte degli Stati Uniti ai gruppi armati curdo-siriani di armi e attrezzature militari. “Per noi è naturale essere tristi. Siamo insieme agli Stati Uniti all’interno della Nato. Tuttavia, migliaia di strumenti, attrezzature, munizioni, armi, sono stati sfortunatamente inviati dagli Stati Uniti nella zona del terrore in Siria. Ciò è iniziato con il presidente (Barack) Obama, è continuato durante l'era di (Donald) Trump e continua sotto Biden”, ha dichiarato Erdogan. (Res)