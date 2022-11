Argentina: tre giorni di lutto nazionale per la morte di Hebe de Bonafini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez ha decretato tre giorni di lutto nazionale per la morte della presidente delle Madri di Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. "Il presidente esprime profondo dolore e rispetto per Hebe de Bonafini, Madre di Plaza de Mayo e lottatrice instancabile per i diritti umani", afferma Fernandez in una nota di commiato. "Il governo e il popolo riconosciamo in lei un simbolo internazionale della ricerca della memoria, della verità e della giustizia per i trentamila desaparecidos", prosegue la nota, che decreta quindi tre giorni di lutto nazionale. Bonafini, madre di due "desaparecidos" e tra le fondatrici dell'associazione che da anni si batte per i diritti delle persone scomparse durante la dittatura civico-militare, è morta domenica all'età di 93 anni nell'ospedale italiano della città di La Plata dove era ricoverata da alcuni giorni. Su richiesta della stessa Hebe, le sue ceneri verranno sparse nella stessa Plaza de Mayo che, dal 1977, l'ha vista sfilare ogni giovedì insieme alle Madri. (segue) (Abu)