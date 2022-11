Russia-Ucraina: membro Consiglio federale Bondarev, Kiev non ha forze per offensiva in Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non possiede forze e risorse necessarie per attaccare la penisola di Crimea. Lo ha dichiarato in un messaggio su Telegram Viktor Bondarev, presidente del comitato Difesa e sicurezza del Consiglio federale russo, la camera alta del Parlamento di Mosca. "L'Ucraina non ha né le risorse, né la forza militare, né il sostegno dei residenti della penisola per l'offensiva promessa", ha affermato Bondarev, secondo cui anche l'Occidente "non farà degli sforzi reali per aiutare l'Ucraina in questa avventura". Con le promesse di un'offensiva, le autorità di Kiev stanno cercando di rabbonire l'opinione pubblica ucraina, convincendla dell'imminente vittoria e sperando di risollevare lo spirito delle forze armate, ha affermato il parlamentare russo. "La Crimea starà per sempre con la Russia. È tornata al suo porto natale nel modo più onesto, giusto e trasparente della volontà popolare", ha concluso Bondarev. (Rum)