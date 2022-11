Trasporti: assessore Roma, Atac verifichi cause e responsabilità su blocco Metro B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda capitolina Atac "verifichi con tempestività le ragioni dell'interruzione, da questa mattina, della tratta della Metro B tra San Paolo e Castro Pretorio, per la quale ci scusiamo con gli utenti, e assuma i provvedimenti opportuni sia in ordine al ripristino del servizio e sia in ordine all'individuazione delle eventuali responsabilità". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Mobilità e ai trasporti di Roma, Eugenio Patanè. (Com)