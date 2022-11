Cina: Stoltenberg, necessaria indipendenza in settori chiave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi occidentali devono aumentare la resilienza delle loro società e infrastrutture critiche, evitando nuove dipendenze con la Cina per quanto riguarda settori industriali chiave. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso del suo intervento alla 68ma sessione annuale dell'Assemblea parlamentare della Nato a Madrid. "Gli alleati stanno diversificando le loro forniture, abbandonando le energie fossili e investendo in fonti rinnovabili. Questo è un bene per la nostra sicurezza e per il clima, ma dobbiamo stare attenti a non creare nuove dipendenze, in particolare con la Cina", ha detto. "Vediamo crescere gli sforzi cinesi per controllare le nostre infrastrutture critiche, le catene di approvvigionamento e i settori industriali chiave. I minerali rari cinesi sono presenti ovunque, anche nei nostri telefoni, nelle nostre auto e nelle nostre attrezzature militari", ha aggiunto. "Non possiamo dare ai regimi autoritari la possibilità di sfruttare le nostre vulnerabilità e di minacciarci. Per questo è essenziale aumentare la resilienza delle società e delle nostre infrastrutture. La resilienza è uno sforzo collettivo", ha concluso. (Spm)