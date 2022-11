Trasporti: Azione, su Metro B serve cambio di passo, guasti in continuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana lavorativa si è aperta per i romani "nel rispetto della tradizione: Metro B ferma nella tratta Basilica San Paolo – Castro Pretorio per guasto all'impianto elettrico in pieno orario di punta per i lavoratori". È quanto si legge in una nota del gruppo capitolino di Azione. "La situazione di salute delle metropolitane romane è sempre più compromessa, con stazioni e intere tratte chiuse per continui guasti - prosegue la nota -. E il servizio di bus navetta istituito, compatibilmente con le condizioni del traffico, risulta insufficiente. Davanti a uno scenario così drammatico, usciamo da una domenica di blocco del traffico che avrebbe dovuto promuovere l'utilizzo dei mezzi pubblici e la rinuncia ai mezzi privati più inquinanti. Un paradosso. Eppure a fine estate c'erano stati roboanti annunci di sindaco e giunta sul ripristino dei vagoni andati in manutenzione sulla linea B, così come era stata vanto dell'assessore alla Mobilità la sufficienza ottenuta in una recente rilevazione dell'Agenzia per il controllo dei servizi pubblici". (segue) (Com)