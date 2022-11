Trasporti: Azione, su Metro B serve cambio di passo, guasti in continuazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco e l'assessore - si legge ancora nella nota di Azione - dovrebbero prendere di petto la questione, senza aspettare l'arrivo del Giubileo: serve un intervento serio e deciso sui trasporti di Roma, un cambio di passo, perché ci sono utenti che pagano quotidianamente per non avere il servizio, in un parallelismo inversamente proporzionale tra autonomia e legittimo uso del proprio tempo e stress. La nostra disponibilità a collaborare per lasciare il terreno della propaganda e incamminarci su quello dell'efficienza non è in discussione. Ma si attivino in prima persona Gualtieri e Patanè, così non se ne esce", concludono i consiglieri capitolini. (Com)