Governo: Richetti (Azione-Iv), continuano figuracce maggioranza

- "Con la ridicola proposta a firma Lega di concedere un bonus solo a chi si sposa in chiesa, peraltro accantonata dopo gli imbarazzi di palazzo Chigi, la serie di brutte figure di questa maggioranza continua poderosa. Non bastavano i decreti sbagliati sui rave e la caccia alle Ong, la pretesa di continuare a piantare bandierine è più forte dell'interesse del Paese. E oggi arriva una manovra fondamentale che meriterebbe invece serietà e visione". Lo afferma in una nota Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera. (Com)