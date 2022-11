Municipio Roma VI: presidente, da Gualtieri immobilismo su adeguamento tratto via Collatina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo, nella mattinata odierna, alle 6:30, "mi sono personalmente recato assieme al coordinamento di Fratelli d'Italia del Municipio VI sul tratto di via Collatina finanziato ma mai iniziato - prosegue Franco -. I cittadini del versante Collatino, costretti a interminabili ore di fila, hanno risposto molto positivamente alla nostra iniziativa, bollando come vergogna l'immobilismo di questo sindaco e dei suoi predecessori, Marino e Raggi. Il Municipio VI ha sollecitato più volte la realizzazione dell'opera, ma l'immobilismo del sindaco blocca ogni avanzamento". (Com)