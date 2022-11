© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cambio di governo in Ucraina non è l'obiettivo dell'operazione militare speciale russa. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, nel corso di una conferenza stampa. Rispondendo a una domanda in merito, Peskov ha detto: "No, il presidente (russo Vladimir Putin) ne ha già parlato". (Rum)