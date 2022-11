Russia: portavoce Ue, autorità di Mosca pongano fine a isolamento Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Europa è profondamente turbata dalle notizie secondo cui Aleksej Navalnyj è stato spostato in modo permanente in isolamento, privato delle visite dei parenti. Le molestie si sono trasformate in torture psicologiche. È quanto si legge in un messaggio su Twitter di Peter Stano, portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas). "Le autorità carcerarie russe devono porre fine a queste misure ingiustificate. Sono responsabili per la sua vita e la sua salute", ha aggiunto Stano nel messaggio.