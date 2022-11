Algeria: modifiche in arrivo per l'industria farmaceutica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro algerino dell'Industria farmaceutica, Ali Aoun, ha affermato che presto verranno apportate modifiche al decreto relativo ai dispositivi medici, rilevando che il dossier è attualmente all’attenzione della Segreteria generale del governo. In una dichiarazione alla stampa, rilasciata a margine di una visita ad alcuni laboratori farmaceutici di Algeri, Aoun ha affermato che produttori e distributori di dispositivi medici stanno affrontando “alcuni problemi” a causa di questo decreto esecutivo. In particolare, il testo "è un ostacolo alla fornitura di questa attrezzatura necessaria, soprattutto a livello di ospedali e laboratori di analisi mediche", ha affermato Aoun, aggiungendo che "questo decreto sarà presto rivisto per facilitare alcune misure". (Ala)