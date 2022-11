Cultura: Sangiuliano, Rai può farci tornare ad essere primo Paese al mondo per attrattività turistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sistema nazionale può funzionare solo se tutti i suoi attori collaborano nella stessa direzione e lavorano insieme per un progetto nazionale e, in questo senso, la Rai può avere un grande ruolo per farci tornare ad essere il primo Paese al mondo per attrattività turistica. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo questa mattina al convegno "Un Mondo d'Italia. La nuova Rai per l'estero". "Negli anni '60 la Rai fu il traino di un progetto corale di crescita che ci portò a diventare uno dei Paesi più ricchi del mondo occidentale. Oggi la Rai deve assumere di nuovo questa funzione, raccontare al mondo l'immaginario dell'Italia. L'Italia è una superpotenza culturale, questa è una presa d'atto di quella che è una realtà storica: la nostra nazione è un unicum nella storia (greci, latini, etruschi, goti, longobardi, aragonesi, angioini, normanni, arabi): tutto questo che ha prodotto un immenso prodotto artistico", ha detto Sangiuliano. "Il nostro Pil deve poggiarsi su due architravi: l'industria e la cultura. Il mondo è affamato di cultura italiana. In questo senso la Rai può avere un grande ruolo per farci tornare ad essere il primo Paese al mondo per attrattività turistica. Servizio pubblico significa raccontare l'identità italiana e deve essere non un servizio al partito unico del politicamente corretto ma alla migliore identità storica della cultura italiana", ha aggiunto. (Res)