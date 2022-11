Pd: Bonaccini, primo impegno è tornare al governo tra cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- Senza il Pd in futuro non ci può essere nessun centrosinistra che batte la destra. Se divento segretario “il primo impegno che prendo è riportare fra cinque anni il Pd al governo del Paese”. Lo ha dichiarato il presidente dell'Emilia-Romagna e candidato segretario del Partito democratico, Stefano Bonaccini, ospite a “L’aria che tira” su La7. “Io starei attento a presentare come vincenti forze che hanno perso come e più di noi. Siamo il secondo partito di questo Paese. Dopo una sconfitta così dura, abbiamo il dovere di fare bene opposizione”, ha aggiunto Bonaccini. (Rin)