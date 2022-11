© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’autonomia ci trova pienamente d’accordo. Io credo trovi d’accordo tutti gli italiani se non costituisce un motivo di debolezza per l’unità nazionale. Quindi bisogna contemperarla per esempio con un’istituzione che faccia da contrappeso”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, parlando con i giornalisti a margine della presentazione della Fondazione Ospedale Niguarda.(Rem)