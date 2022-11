Violenza donne: domani incontro alla Camera con Fontana e Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 22 novembre, alle ore 15, presso la sala della Regina, a Montecitorio, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, si svolge l'incontro "Non più sole - La drammatica attualità della violenza contro le donne". Saluti introduttivi del presidente della Camera, Lorenza Fontana, e del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E' quanto si legge sul sito Internet della Camera. (segue) (Rin)