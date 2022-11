Viabilità: chiusure temporanee per lavori in più stazioni della A1 Milano-Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiusure e deviazioni previste sull'autostrada Milano Napoli. Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di questa sera, alle 5 di domani, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di San Cesareo, sulla stessa Diramazione Roma sud. Lavori di pavimentazione, sempre tra questa notte e domani, con orario 22-5, prevedono la chiusura della stazione di Orte, in entrata in entrambe le direzioni, verso Roma e Firenze. Si consiglia di utilizzare in entrata verso Roma Magliano Sabina; in entrata verso Firenze Attigliano. Per consentire attività di ispezione di un portale segnaletico, dalle 22 di questa sera, alle 3 di domani, sarà chiusa la rampa di svincolo che dalla D18 Diramazione Roma nord immette sulla A1 Milano-Napoli, in direzione di Napoli. (segue) (Rer)