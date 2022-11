Viabilità: chiusure temporanee per lavori in più stazioni della A1 Milano-Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il percorso consigliato è il Grande raccordo anulare e seguire le indicazioni per A24 Roma-Teramo o per la Diramazione Roma sud, per poi immettersi sulla A1 verso Napoli oppure percorrere la rampa di svincolo che dalla Diramazione Roma nord immette sulla A1 verso Firenze, uscire sulla A1 alla stazione di Ponzano Romano e rientrare dalla stessa in direzione di Napoli. Sulla D19 Diramazione Roma, sempre per lavori di pavimentazione e di ripristino del sottovia "svincolo San Cesareo", sarà chiusa la stazione di San Cesareo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: nelle due notti di martedì 22 e mercoledì 23 novembre, con orario 22-6, in entrata verso la A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da Roma/Grande raccordo anulare, per lavori di ripristino del sottovia "svincolo San Cesareo"; dalle 22 di giovedì 24 alle 6 di venerdì 25 novembre, in entrata in entrambe le direzioni, verso Roma/Gra e A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da Roma/Gra, per lavori di pavimentazione e di ripristino del sottovia "svincolo San Cesareo"; dalle 22 di venerdì 25 alle 6 di sabato 26 novembre, in entrata verso la A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da Roma/Gra, per lavori di ripristino del sottovia "svincolo San Cesareo". (segue) (Rer)