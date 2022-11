Viabilità: chiusure temporanee per lavori in più stazioni della A1 Milano-Napoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Monteporzio Catone, sulla stessa Diramazione Roma sud. Per lavori di rifacimento dei giunti di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Attigliano, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22 di oggi alle 6 in uscita per chi proviene da Firenze; dalle 22 di domani alle 6 in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma/Gra. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Firenze, Orvieto; in uscita per chi proviene da Roma, Orte. Da giovedì notte e fino all'alba di venerdì, per attività di ispezione di un portale segnaletico e per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Valmontone, dalle 22 in uscita per chi proviene da Napoli, per consentire attività di ispezione di un portale segnaletico, mentre venerdì sempre dalle 22 in entrata verso Roma, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Colleferro. (Rer)